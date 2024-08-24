«Захватывающе»: 59-летняя актриса Элизабет Хёрли снялась на отдыхе и восхитила подписчиков

59-летняя актриса Элизабет Хёрли продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе. Звезда сериала «Сплетница» поделилась в соцсети кадрами, сделанными в саду.

На опубликованных снимках актриса предстала в черном бикини с золотыми цепями из коллекции своего собственного бренда купальников. Элизабет Хёрли дополнила образ солнцезащитными очками и распустила волосы. Знаменитость выглядела отдохнувшей и была в хорошей форме.

«У Вас самая красивая улыбка», «Как всегда захватывающе красиво», «Великолепно», — написали пользователи Сети.

Напомним, в 2005 году Элизабет Хёрли запустила собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Примечательно, что дизайн всех моделей актриса придумывает сама. Артистка регулярно появляется в них в соцсетях, а также снимается для их рекламы.

«Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте», — делилась Элизабет Хёрли.

Ранее сообщалось о том, что экс-возлюбленная Тома Круза снялась на пляже после расставания с актером.