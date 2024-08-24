ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 августа 2024, 18:00
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«Захватывающе»: 59-летняя актриса Элизабет Хёрли снялась на отдыхе и восхитила подписчиков

59-летняя актриса Элизабет Хёрли продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе.
«Захватывающе»: 59-летняя актриса Элизабет Хёрли снялась на отдыхе и восхитила подписчиков

© zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

59-летняя актриса Элизабет Хёрли продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе. Звезда сериала «Сплетница» поделилась в соцсети кадрами, сделанными в саду.

На опубликованных снимках актриса предстала в черном бикини с золотыми цепями из коллекции своего собственного бренда купальников. Элизабет Хёрли дополнила образ солнцезащитными очками и распустила волосы. Знаменитость выглядела отдохнувшей и была в хорошей форме.

«У Вас самая красивая улыбка», «Как всегда захватывающе красиво», «Великолепно», — написали пользователи Сети.

Напомним, в 2005 году Элизабет Хёрли запустила собственный бренд купальников Elizabeth Hurley Beach. Примечательно, что дизайн всех моделей актриса придумывает сама. Артистка регулярно появляется в них в соцсетях, а также снимается для их рекламы.

«Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте», — делилась Элизабет Хёрли.

Ранее сообщалось о том, что экс-возлюбленная Тома Круза снялась на пляже после расставания с актером.

Источник фото:zz / NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Элизабет Херли
актриса
фигура
купальник
отдых