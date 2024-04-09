Экс-возлюбленная Тома Круза устроила фотосъемку на пляже после расставания с актером

Бывшая возлюбленная Тома Круза из России Хайрова похвасталась стройной фигурой. Она устроила фотосъемку на пляже после расставания с актером.

В Сети появились кадры, на которых 37-летняя Эльсина Хайрова позирует в ярком цветочном бикини от колумбийского бренда Aguabendita, белой кепке и солнцезащитных очках. Пользователи Сети отметили, что у голливудского актера хороший вкус, а у девушки – стройная фигура.

Светская львица не комментирует разрыв с Крузом, но взяла время на отдых. Она приехала в Майами, где загорает и наслаждается солнечной погодой.

Напомним, что фанаты выдвигали различные причины расставания девушки с актером. Некоторые писали, что дело в разных религиозных взглядах, а один инсайдер рассказал, что дело в бывшем муже Хайровой. Его публичные заявления якобы выводили из себя Тома Круза, который привык держать личную жизнь в тайне. А экс-супруг девушки открыто заявлял, что Эльсина обожает роскошь. И якобы жена регулярно тратила его деньги на одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов.

СМИ пишут, что светская львица громко разводилась с бизнесменом. В суде Лондона они делили недвижимость на сумму в 42 миллиона фунтов стерлингов, в том числе особняк в графстве Суррей с 10 спальнями, кинотеатром, бассейном, спа и винным погребом. У пары были дома в разных странах, произведения искусства, автомобили и ювелирные изделия.

Ранее телеведущая Виктория Боня призналась, что многие путают ее с Анджелиной Джоли. Российская звезда убеждена, что очень похожа на голливудскую диву, и это доказывают ее фанаты.