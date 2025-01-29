«Зачем тебе ствол»: друг американского рэпера рассказал о перестрелке с ним

Терелл Эфрон, бывший друг рэпера A$AP Rocky, в которого тот два года назад стрелял из пистолета, признался, что не особо верил угрозам исполнителя. Об этом 29 января сообщает TMZ.

По словам Эфрона, в тот день все случилось очень быстро — Раким Майерс (настоящее имя стрелка) заявился к отелю, где он проживал, после того, как Эфрон из-за сна не услышал звонки по телефону. В пылу спора у гостиницы Майерс выхватил пистолет.

Увидев оружие, Эфрон сперва не поверил, что Майерс на самом деле намерен стрелять.

«Ну и зачем тебе этот ствол? Лучше бы ты использовал его по назначению!» — вспоминает пострадавший свои «подначивания».

Майерс, впрочем, решил последовать совету Эфрона и выстрелил в него. Пуля оцарапала жертве костяшки пальцев. Адвокаты рэпера пытались настоять на то, что пистолет был реквизитом для фильма и не мог стрелять патронами, найденными на месте преступления — однако Эфрон заявил, что до того дня он никогда не видел друга с бутафорским пистолетом или вообще с каким-либо оружием.

Майерс обвиняется в двух уголовных преступлениях, связанных с нападением с использованием полуавтоматического огнестрельного оружия, и ему грозит максимум 24 года тюрьмы, если его признают виновным.

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