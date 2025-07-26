«Забывает даже близких и свою личность»: что ждет больного деменцией Брюса Уиллиса

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, в скором времени забудет, кто он такой. Об этом рассказал врач общей практики Роман Фишкин.

По словам специалиста, диагностированный у звезды «крепкого орешка» тип деменции поражает области мозга, отвечающие за поведение, речь, эмоции и исполнительные функции.

Болезнь вначале не разрушает память, а больше влияет на речь и поведение. Однако позже страдают и воспоминания.

«В отличие от болезни Альцгеймера, при лобно-височной деменции долговременная память, то есть воспоминания молодости, может сохраниться дольше. Но на поздних стадиях человек действительно забывает даже близких и свою личность», — сказал врач в беседе с aif.ru.

Он не исключил, что Уиллис сейчас находится на стадии потери речи, а, возможно, уже не может и самостоятельно передвигаться.

Напомним, в 2022 году врачи диагностировали у актера афазию — расстройство, связанное с нарушением речи. Но спустя год у Уиллиса выявили деменцию. Актера поддерживает не только его семья, включая бывшую супругу, актрису Деми Мур, но и его поклонники.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 70-летнему Брюсу Уиллису стало хуже, и «крепкий орешек» больше не может говорить и ходить. После этого семья актера показала новые кадры, опровергающие недавние новости. В соцсети голливудской кинозвезды появилось видео, на котором он бодро крутит хулахуп во дворе своего дома.