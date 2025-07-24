Актер Брюс Уиллис вышел на связь после новостей о резком ухудшении его состояния

Семья больного деменцией Брюса Уиллиса показала новые кадры, опровергающие недавние новости о резком ухудшении состояния актера. В соцсети голливудской кинозвезды появилось видео, на котором он бодро крутит хулахуп во дворе своего дома.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что «Крепкий орешек» прикован к постели, едва может передвигаться и якобы потерял способность говорить. Однако 70-летний Уиллис продемонстрировал неплохую для его недуга физическую форму. Несмотря на то, что на кадрах видно, как обруч несколько раз падает, Брюс не теряет оптимизма, поднимает его и продолжал заниматься.

Актера поддерживает не только его семья, включая бывшую супругу, актрису Деми Мур, но и его преданные поклонники. Подписчики пишут под постом: «Это лучше, чем я когда-либо делал. Так держать!», «Держись, легенда!», «Даже если он не помнит, кто он, мы будем знать и помнить. Легенда», «Пожалуйста, скажите ему, что мы его любим».

Ранее мы писалио том, что младшей дочери неизлечимо больного Брюса Уиллиса Таллуле пришлось оправдываться перед публикой после поста с фотографиями ее знаменитого отца.