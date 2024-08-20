Забытая отцом дочь Тома Круза выбрала общежитие вместо дома

Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс переехала из дома в общежитие. Сури стала студенткой Университета Карнеги-Меллона, где 26 августа уже начнутся занятия. Она решила уехать из роскошного дома и начать самостоятельную жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на известность и обеспеченность, девушка приняла решение жить в таких же условиях, что и другие студенты.

«Сури хочет получить полный опыт обучения в колледже, поэтому она предпочла общежитие. У нее будет соседка по комнате. Девушка с нетерпением ждет новой главы в своей жизни», — поделился источник издания.

В СМИ появились фото общежития, в котором будет жить дочь знаменитостей. Так, студентов заселяют в четырехуровневом здании без изысков. Оно рассчитано на 250 человек. В комнатах есть необходимая мебель – односпальная кровать с местом для хранения вещей, комод, письменный стол с тремя ящиками и стул. На первом этаже здания находится гостиная.

На территории кампуса имеются несколько ресторанов, где можно попить кофе, чай, перекусить круассанами или заказать пасту. Также есть ультрасовременный оздоровительный центр.

Недавно Кэти Холмс рассказывала о планах наследницы. Актриса делилась, что Сури нравятся танцы и актерское мастерство. Оказалось, что звездная наследница тоже хочет строить карьеру в шоу-бизнесе. При этом с отцом Сури не общается.

Ранее мы писали о том, что раскрыта причина, по которой дочь Тома Круза отказалась от общения с ним.