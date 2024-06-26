Забрала туфли и улетела: Собчак рассказала об обмане приехавшей в Москву Лопес

Журналистка Ксения Собчак рассказала о случае, когда певица Дженнифер Лопес обманом вынесла из бутика в Москве шесть пар туфель. Ведущая вспомнила об этом в своем Telegram-канале.

Ксения увидела свежие фотографии артистки с показа Dior и обратила внимание на туфли знаменитости. Ее смутил 15-сантиметровый каблук, который, как считает звезда, является устаревшим. Это напомнило ей про скандал, связанный с брендом Louboutin, откуда Лопес якобы «тоннами выносила обувь».

Оказалось, что у Дженнифер был контракт с люксовым брендом, и она выходила в такой обуви в свет, продвигая ее среди потенциальных покупателей. В 2009-2014 годах туфли с красной подошвой были на пике моды.

«Но Дженнифер никогда бы не стала заниматься такой масштабной коллаборацией, если бы сама не любила эти знаменитые шпильки. Поэтому в один из визитов в Москву тоже решила побаловать себя шопингом», – написала Собчак.

Журналистка отметила, что Лопес была в Москве в 2012 году и зашла в бутик в Столешниковом переулке. Она выбрала 5-6 пар обуви и была уверена, что может забрать их абсолютно бесплатно. Но это не было включено в договор.

По словам Ксении, открывшая бутик Айсель Трудел решила посотрудничать с Лопес и пообещала подарить певице эту обувь, но, если та купить что-то в ее бутике от ее марки.

«Лопес, не раздумывая, согласилась и купила себе десятки вещей. Однако уже на следующий день помощница голливудской звезды сдала все до единого изделия назад. А Лопес просто улетела домой с бесплатными обновками от Christian Louboutin», – добавила журналистка.

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