Джессику Бил сняли без обручального кольца после ареста мужа Джастина Тимберлейка: не простила

Актриса Джессика Бил сняла обручальное кольцо после ареста мужа Джастина Тимберлейка за пьяное вождение. Как отмечает издание Daily Mail, женщина своим поступком показала, что не простила супруга, и спровоцировала слухи о разводе.

После громкого скандала, в котором оказался знаменитый певец, все внимание общественности приковано к его избраннице Джессике Бил. Она не комментировала ситуацию, но вышла на публику без обручального кольца, с которым не расставалась за 12 лет супружеской жизни.

На кадрах, сделанных папарацци, жена артиста выглядела веселой, но отказалась от украшений. Она позировала с короткой стрижкой и в солнцезащитных очках, но кольца на ее безымянном пальце не было.

За время брака в прессе не раз возникали слухи о связи Тимберлейка с другими женщинами. На съемках фильма в 2019 году он напился и стал приставать к коллеге по фильму «Палмер» Алише Уэйнтворт, а после флиртовал с незнакомкой. Многие фанаты были уверены, что актриса не простит любимого, но она закрывала глаза на его поступки. Возможно, в этот раз ее терпение закончилось.

Напомним, что певца арестовали за пьяное вождение 18 июня. Патрульный не узнал артиста и задержал его, надев наручники. Позднее появилось фото Джастина из полицейского участка, на кадрах у певца были красные глаза и «безумный взгляд», что спровоцировало разговоры о приеме мужчиной запрещенных веществ.

Ранее мы писали о том, что Джастин Тимберлейк снова появился с красными глазами на своем концерте в Чикаго.