«Заботливое платье» принцессы Дианы продали за $520 тысяч на аукционе

Шелковое платье с цветочным принтом, принадлежавшее принцессе Диане, ушло с молотка за $520 тысяч на аукционе Julien’s Auctions в США. Торги состоялись 26 июня, а стартовая цена лота составляла $50 тысяч. Об этом сообщает The Times.

Этот наряд получил неофициальное название «заботливое платье», поскольку принцесса Уэльская часто выбирала его для визитов в больницы и благотворительных мероприятий.

Кроме того, на аукционе были проданы и другие вещи Дианы: кремовое шелковое платье, в котором она присутствовала на ужине в Саудовской Аравии в 1986 году (цена — $455 тысяч), лыжный костюм пурпурного цвета.

Напомним, что до этого Julien’s Auctions представил крупнейшую коллекцию личных вещей принцессы — всего 327 лотов, включая открытки, записки и предметы, связанные с королевой Елизаветой II и другими членами британской королевской семьи.

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