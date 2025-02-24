Оскандалившаяся Меган Маркл «украла» культовый образ принцессы Дианы

Оскандалившаяся Меган Маркл привлекла внимание образом, «украденным» у принцессы Дианы. В личном блоге жена принца Гарри поделилась кадрами, на которых предстала в таком же культовом свитшоте, который был у ее покойной свекрови.

Герцогиня Сассекская опубликовала в соцсети видео, снятое в саду особняка в Монтесито. На кадрах видно, как Меган Маркл в солнцезащитных очках гуляет по территории и проводит время с детьми.

«Небольшой перерыв на выходных, чтобы насладиться солнцем», — подписала один из роликов супруга принца Гарри.

Однако внимание пользователей Сети привлек наряд Меган Маркл – герцогиня Сассекская надела фиолетовый свитшот Northwestern, и точно такой же в последние годы жизни носила принцесса Диана. Известно, что свитер ей подарили в 1995 году во время визита в Северо-Западный университет в Эванстоне, штат Иллинойс. Сегодня этот свитшот называют «свитером принцессы Дианы».

Примечательно, что для жены принца Гарри выбор образа может быть неслучайным. Меган Маркл училась в Northwestern и получила там диплом по театральному искусству и международным отношениям в 2003 году. После окончания университета она вернулась в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру актрисы. Встретив сына принцессы Дианы, Меган Маркл полностью изменила свою жизнь, вышла замуж и обрела королевский титул.

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сассекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с супругой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом. Через три года герцог Сассекский выпустил мемуары «Запасной» с откровениями о родственниках и резко высказался о них в интервью. В январе 2025 года принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре скандала — их обвинили в пиаре на пожарах в Калифорнии.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл вышла в свет в украшении принцессы Дианы.