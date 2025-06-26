Забеременела и сделала аборт по его просьбе: у экс-президента США Джона Кеннеди был роман со стюардессой

У экс-президента США Джона Кеннеди был роман со стюардессой. Политик оплатил женщине аборт, когда она забеременела.

Подробности биографии Кеннеди раскрыл журнал People со ссылкой на книгу журналиста Джона Тараборелли, которая еще не опубликована.

В материале издания говорится: «Кеннеди имел роман со стюардессой по имени Джоан Лундберг, в результате которого она забеременела».

Политик встретился с ней в 1956 году в Калифорнии, ей было 23. Девушка была матерью-одиночкой, воспитывала двоих детей, жила с мужчиной. Работала бортпроводником и официанткой, разносила коктейли. Спустя два года отношений с политиком Джоан забеременела.

Кеннеди выслал ей конверт с деньгами для прерывания беременности, но их украли. После этого он был вынужден отправить деньги снова. Отношения с Джоан так и не вышли в свет – все закончилось не лично, а по телефону.

Девушка сказала политику: «Ты любишь Кэролайн (дочь Кеннеди – прим.), и я это знаю, но я тоже чья-то дочь. Помни об этом в следующий раз, когда будешь обращаться с женщиной так, как обращался со мной».

Ранее сообщалось, что внук Джона Кеннеди попал в скандал из-за поста о внешности бабушки.