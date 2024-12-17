За два дня до этого их заметили вместе: Дженнифер Лопес пришла на показ фильма Бена Аффлека

Дженнифер Лопес появилась на показе фильма бывшего мужа Бена Аффлека «Неудержимый» в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет певица в очередной раз выбрала откровенный наряд, будто пытаясь привлечь внимание экс-возлюбленного после развода. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

15 декабря Дженнифер Лопес посетила показ фильма «Неудержимый», в котором исполнила одну из главных ролей. Примечательно, что продюсером картины выступил экс-супруг певицы Бен Аффлек. 55-летняя артистка надела прозрачную рубашку с бантом, голубой жакет и светлые джинсы, дополнив образ кольцами и розовыми туфлями на платформе. Знаменитость сделала нюдовый макияж и собрала волосы в хвост.

Появление певицы на публике состоялось спустя всего дня после того, как ее заметили вместе с Беном Аффлеком на школьном мероприятии в Лос-Анджелесе. Также рядом с ними находилась бывшая жена актера Дженнифер Гарнер. Знаменитости посетили спектакль, в котором сыграли 15-летняя дочь артиста и его первой жены Серафина и 16-летняя дочь певицы Эмма от брака с Марком Энтони. По данным источников, Дженнифер Лопес «с обожанием наблюдала» за тем, как экс-возлюбленный разговаривал с ее дочерью.

Напомним, в мае этого года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания артистов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес унижена публичным поведением Бена Аффлека и его бывшей жены.