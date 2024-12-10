Юная дочь Бейонсе и Jay-Z появилась с родителями на своей дебютной премьере

Блу Иви, 12-летняя дочь рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) и певицы Бейонсе, пришла вместе с родителями на премьеру фильма «Муфаса: Король Лев» в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия опубликовала газета The Daily Mail.

«Муфаса» стал дебютом для Иви — в нём она озвучила львицу Киару. На ковровую дорожку Блу вышла в коричневом блестящем платье с узкой талией и широким подолом. Отец девочки нарядился в строгий чёрный костюм, а мать, озвучившая в том же фильме Налу, блеснула оголяющим бедра платьем с глубоким декольте.

Музыкантов и их дочь на мероприятии сопровождала Тина Ноулс, 70-летняя бабушка Блу и мать Бейонсе.

Премьера состоялась на следующий день после того, как против Картера был подан гражданский иск об изнасиловании несовершеннолетней, которое он якобы совершил в 2000 году на вечеринке рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). По словам потерпевшей, надругательство произошло после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

В беседе с Daily Mail музыкант заявил, что стал жертвой «шантажа» и выразил беспокойство из-за того, что после таких громких обвинений его супруга и дети могут столкнуться с давлением. По словам Картера, больше всего он тревожится о Блу — предвидя вопросы, которые будут задавать ей друзья и сверстники.

«Единственное, из-за чего у меня болит сердце — это моя семья. Нам с женой придется усадить за стол наших детей, один из которых находится в том возрасте, когда его друзья обязательно увидят газеты и зададут вопросы о сути этих претензий. Мы должны будем объяснить, что эти люди — жадные и жестокие», — приводит издание его слова.

Рэпер также выразил сожаление из-за того, что многие в нашем мире живут запредельной злобой и не гнушаются уничтожать чужие семьи.

Ранее певица MIA заявила, что Jay-Z пытался принудить ее сделать пластическую операцию, чтобы она могла «побороть неуверенность в себе». Исполнительница отказалась ложиться под нож, а спустя год ее контракт с лейблом рэпера был расторгнут.