«Яркая, талантливая и прекрасная»: актриса Сальма Хайек снялась на яхте в день своего 58-летия

2 сентября актриса Сальма Хайек отметила день рождения — ей исполнилось 58 лет. По этому поводу артистка поделилась в личном блоге серией кадров с отдыха на яхте в разных купальниках, продемонстрировав стройную фигуру.

На опубликованных кадрах Сальма Хайек предстала на яхте, где она проводила много времени минувшим летом. Актриса решила показать все образы, которые составила во время отдыха. Знаменитость позировала перед камерой в разноцветном слитном купальнике с глубоким вырезом, а также в трех разных бикини — ярко-красном с белым принтом и летящей накидкой, сиреневом с цветами и лаконичном коричневом. Все образы подчеркнули стройную фигуру артистки.

«День рождения в бикини! С 58-летием меня! Ни одна из этих фотографий не из прошлого», — написала Сальма Хайек, намекнув на то, что находится в отличной форме в своем возрасте.

Подписчики знаменитости присоединились к поздравлениям и восхитились ее внешностью.

«Сальма, мы тебя обожаем! Самая красивая и настоящая», «Невероятная и страстная», «Яркая, талантливая и прекрасная! Будь самой счастливой», — написали пользователи Сети.

Говоря о секретах красоты, Сальма Хайек признавалась, что уделяет много внимания уходу за кожей. По словам актрисы, для нее недопустимо ложиться спать с макияжем или с нечистой кожей лица.

«Я никогда не ложусь спать, предварительно не умывшись. <…> Ночью кожа вырабатывает масла, необходимые для того, чтобы выглядеть молодо. Она восстанавливается. Так что хорошо умывайтесь вечером, но не переусердствуйте с этим утром», — делилась Сальма Хайек.

Артистка также утверждала, что не прибегала процедурам омоложения и пластике, а для поддержания хорошей формы Сальма Хайек занимается йогой и делает легкую зарядку.

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