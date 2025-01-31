Яна Рудковская восхитилась новой фотосессией 49-летнего Дэвида Бекхэма. Об этом стало известно из соцсетей.

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на новую съемку Дэвида Бекхэма. Напомним, спортсмен снялся в нижнем белье для бренда HUGO BOSS.

По словам Рудковской, она осталась под впечатлением от физической формы футболиста.

«Дэвид Бекхэм раздал огня в новой фотосессии для Hugo Boss. Таких откровенных мужских кадров в моем канале кажется и не было. Чтобы все мужчины к 49 годам приходили с таким торсом!» — отметила она.

Напомним, Дэвид Бекхэм женат на бывшей солистке группы Spice Girls Виктории Бекхэм, они воспитывают троих сыновей и дочь.

Ранее мы писали о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм вышли в свет со взрослыми детьми и невестками. Вечеринка была приурочена к выходу новой fashion-коллаборации.