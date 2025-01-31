Дэвид и Виктория Бекхэм вышли в свет со взрослыми детьми и невестками

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория вышли в свет вместе со взрослыми детьми. С недавнего времени звездная семья стала еще больше, и теперь на публике сыновья супругов появляются со своими возлюбленными. Фото публикует Daily Mail.

В Лондоне 30 января состоялась звездная вечеринка по случаю выхода новой fashion-коллаборации. На презентации Дэвида поддерживала супруга, а также наследники со своими спутницами. Фотографам футболист позировал со всеми членами семьи. Для мероприятия спортсмен выбрал классический черный костюм, Виктория — полупрозрачное длинное платье тоже в черном цвете. И вместе с ними total black предпочла их дочь Харпер.

Фурор на вечеринке произвела возлюбленная 19-летнего Круза. Девушка пришла в белом костюме, верх у которого был выполнен в виде кружевного красного бюстгальтера. А вот вторая невестка звезд выбрала наряд поскромнее — на ней был черный брючный костюм с большим разрезом на штанах.

Напомним, что многие поклонники звездной семьи не принимают девушку Круза, так как она на 10 лет старше него. Ходили слухи, что и Виктория против этих отношений, но дизайнер дала понять, что не вмешивается в дела сына.

Ранее Дэвид Бекхэм восхитил фанатов своим прессом в 49 лет.