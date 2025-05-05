«Я знаю имена всех людей»: принц Гарри заявил о готовившемся на него покушении

Принц Гарри сделал неожиданное признание о своей жизни после скандала с королевской семьей. В интервью BBC младший брат принца Уильяма заявил, что на него готовили покушение.

Делая громкое заявление, принц Гарри намекнул на теорию заговора, согласно которой его матери «помогли» умереть. Герцог Сассекский признался, что боится повторить судьбу принцессы Дианы, и у него есть все основания для этого — он уже узнал, что на него готовили покушение. Более того, сын короля Карла III заверил: он знает имена причастных к этому.

«Я не собираюсь делиться подробностями на данном этапе. Но я знаю имена всех людей, которые были вовлечены в этот процесс», — заявил принц Гарри.

Брат принца Уильяма также обвинил британскую королевскую семью в сговоре с главами других стран с целью подвергнуть его опасности.

«Я думал, что при всех разногласиях и хаосе, который сейчас творится, единственное, на что я могу положиться, — это моя семья, которая меня защитит. Но они не только решили убрать мою охрану, но и подали сигнал каждому правительству в мире не защищать нас», — возмутился герцог Сассекский.

Напомним, недавно принц Гарри захотел оспорить решение о лишении его государственной охраны, но его попытки не увенчались успехом, из-за чего он был «раздавлен»: «Я уверен, что есть некоторые люди, скорее всего, те, кто желает мне зла, [которые] считают это огромной победой».

В 2020 году сын Карла III оказался в центре скандала, когда вместе с женой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри разрушил отношения с семьей.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри высказался о примирении с семьей после скандала: «Никогда не простят мне многое».