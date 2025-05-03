«Никогда не простят»: принц Гарри надеется вернуться в королевскую семью

Принц Гарри заявил о своем желании воссоединиться с королевской семьей. Он выразил беспокойство по поводу здоровья своего отца, короля Карла III, который болен раком.

Герцог Саксесский признался, что не знает о точном состоянии здоровья отца, поскольку король отказывается общаться с ним из-за проблем с безопасностью.

Гарри подчеркнул, что готов прекратить конфликт и наладить отношения с семьей. Он понимает, что некоторые родственники могут не простить ему прошлые поступки. Несмотря на это, принц надеется на примирение и возвращение в Великобританию.

«Некоторые из членов моей семьи никогда не простят мне то, что я написал в своих мемуарах, они никогда не простят мне и многое другое. Но я бы очень хотел примирения со своей семьей», - заявил он в разговоре с The New York Times.

Сын принцессы Дианы назвал жизнь драгоценным даром. Он не знает, сколько осталось жить отцу. При этом Гарри примирение невозможно без правды, но принц готов принять отказ семьи общаться с ним.

Недавно появились слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри. Герцогиня Сассекская откровенно высказалась об отношениях с мужем.