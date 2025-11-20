«Я живу в отелях»: актер Кевин Спейси признал себя бездомным после «отмены» в Голливуде

Известный американский актер Кевин Спейси потерял дом из-за краха карьеры после недавних скандалов и теперь называет себя бомжом. Этим он поделился в беседе с The Telegraph.

Напомним, что оскороносный Спейси ранее был обвинен в домогательствах к некоторым женщинам. Из-за этого начались долгие судебные тяжбы, а сам голливудская знаменитость лишился предложений по работе. Также актеру пришлось продать свой особняк в городе Балтимор, штат Мэриленд, США.

«Я живу в отелях, снимаю жилье на время. Я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — заявила оскандалившаяся кинозвезда.

Первое заявление о непристойном поведении Кевина Спейси появилось в 2017 году. Вслед за этим последовали десятки других жалоб на актера от представителей зарубежной киноиндустрии.

В 2023 году суд Британии признал его невиновным по 12 эпизодам обвинений. Тем не менее скандал нанес непоправимый ущерб карьере артиста. Netflix уволил его из сериала «Карточный домик», другие проекты с ним были отменены.

Ранее мы писали, что актер Кевин Спейси получил награду за роль в малобюджетном триллере «Контроль» на кинопремии Folkestone Independent Film Awards.