Кевин Спейси получил первую кинонаграду после «отмены» в Голливуде

Актер Кевин Спейси получил награду за роль в малобюджетном триллере «Контроль» на кинопремии Folkestone Independent Film Awards. Картина режиссера Джин Фаллейз также получила награду за лучший триллер, сообщает Variety.

Фильм «Контроль» рассказывает о том, как беспилотный автомобиль министра внутренних дел Великобритании взламывает неизвестный, и она оказывается взаперти.

Церемония награждения пройдет 20 июля в Фолкстоне, графство Кент, в Великобритании. Будет ли присутствовать на премии сам Спейси, неизвестно. Кроме того, на следующий день Спейси будет вручена награда за жизненные достижения в Таормине на Сицилии. Там, по предварительным данным, Кейси появится лично.

Стоит отметить, что награда стала первой для Спейси после того, как в 2017 году его обвинили в сексуальном насилии. Первым об этом заявил актер Энтони Рэпп, известный по мюзиклу «Богема» и сериалу «Звездный путь: Дискавери». После обвинений Спейси был уволен из нескольких крупных проектов, в том числе сериала «Карточный домик», где он играл главную роль.

Летом 2023 года Спейси оправдали в британском уголовном суде по девяти обвинениям в сексуальном насилии против пяти мужчин. Энтони Рапп в свою очередь проиграл иск на 40 млн долларов о сексуальном насилии еще в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что Кевин Спейси прилетел в Ереван на кинофестиваль «Золотой абрикос» в качестве специального гостя.