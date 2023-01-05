«Царапины и синяки»: разъяренный принц Уильям избил Гарри

В последнее время все внимание публики приковано к королевской семье, и причиной этого является скандальное поведение Меган Маркл и принца Гарри. Сначала супруги выпустили документальный фильм, в котором раскрыли все тайны титулованных родственников и обвинили их в своем несчастье. Премьера оказалась настоящей сенсацией, взволновавшей общественность, но этого оказалось мало Сассекским. Теперь внук Елизаветы II готовит автобиографическую книгу «Запасной», в которой он также поделился эксклюзивными подробностями. По словам мужчины, в 2019 году между ним и принцем Уильямом состоялась жестокая драка.

В своих мемуарах Гарри сообщил, что ссора с братом произошла из-за недопустимого поведения Меган. Супруг Кейт Миддлтон назвал девушку грубой и резкой, после чего между детьми Спенсер завязалась словесная перепалка. В какой-то момент Уильям потерял самообладание и напал на Гарри. Он схватил Сассекского за воротник и повалил на пол.

«Я упал на собачью миску, которая треснула под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — цитирует «РИА НОВОСТИ» фрагмент из книги Гарри.

Меган Маркл была в ужасе, когда увидела на теле мужа многочисленные синяки и царапины. К слову, принц Гарри заявил: после этого случая брат принес ему извинения. Но, кажется, что между внуками Елизаветы II по-прежнему напряженные отношения.

Ранее сообщалось о том, что в королевской семье ожидается пополнение. Подробности читайте в этой статье.