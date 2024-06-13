«Я вершу историю»: зритель с флагом Израиля пытался захватить сцену на концерте Coldplay и упал

Британская группа Coldplay прервала концерт из-за упавшего со сцены зрителя с флагом Израиля. Оказалось, что это был комик, который хотел «захватить сцену» и обернуть флаг вокруг солиста коллектива. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на слова очевидцев.

Выступление популярной группы состоялось в Греции, в городе Афины. Во время концерта участники заметили мужчину, который карабкался к краю сцены и падал вниз. 47-летний исполнитель наклонился к зрителю, чтобы удостовериться, все ли с ним в порядке. Далее он прервал выступление и прокомментировал инцидент.

«Это было впечатляюще, должен сказать. Он в порядке? Убедитесь, что он в порядке и дайте ему сэндвич и что-нибудь выпить», — высказался он.

Оказалось, что на сцену хотел залезть 35-летний комик Гай Хохмэн. Он прокомментировал случившееся в соцсетях, заявив, что «хотел захватить сцену» и обернуть флаг Израиля вокруг солиста в знак поддержки страны в палестино-израильском конфликте.

«Вот я вершу историю. Бум! Я пал. Прощай, правое ребро», — добавил он.

Напомним, что ранее концерт пришлось прервать певцу Джастину Тимберлейку. На его выступлении одному из фанатов стало плохо.

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