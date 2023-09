«Я важнее»: после развода с Хемсвортом Майли Сайрус сообщила, что отношений в ее жизни больше не будет

Популярная певица Майли Сайрус прервала молчание и поделилась подробностями о разводе с Лиамом Хемсвортом. В серии TikTok-видео Used to Be Young исполнительница заявила, что они с актером могли расстаться и раньше по ряду причин. Но окончательное решение девушка приняла лишь через год после свадьбы.

Так, как говорит Майли Сайрус, на фестивале Гластонбери в 2019-м она поняла, что брак с Хемсвортом обречен.

«Мы были вместе 10 лет, и отношения стали травмирующими», – отметила Майли.

Однако даже в тот период она долго не расставалась с мужем из-за поклонников, которые считали их красивой парой.

«Это был очередной момент, когда мой публичный персонаж был на первом месте. Но теперь все-таки для меня важнее я сама как личность», – пояснила 30-летняя артистка.

Девушка решила развестись с Лиамом, когда сгорел дом в Малибу. Тогда же она пообещала самой себе, что в ее жизни больше не будет таких отношений.

