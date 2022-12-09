«Я в ужасе»: принц Гарри рассказал о боли, которую пережила Миддлтон во время брака с Уильямом

Вчера состоялась премьера первых серий документального фильма о Сассекских и их жизни в королевской семье. Новинка стала настоящей сенсацией, поскольку принц Гарри с супругой без жалости «прошлись» по родственникам и рассказали всю правду о них. Прокомментировал внук Елизаветы II и брак своего брата с Кейт Миддлтон.

Принц посочувствовал всем женщинам, которые решились связать судьбу с членом королевской семьи. После официального появления на публике на представительниц прекрасного пола обрушивается пристальное внимание прессы и всех критиков. Их жизнь и внешность становятся объектом насмешек. Через это все прошла и Кейт. Подобное очень не понравилось Гарри.

«Боль и страдания женщин, вступающих в брак с членом королевской семьи, — настоящее безумие. Я был в ужасе», — сообщил сын принцессы Дианы.

По словам принца, Миддлтон пришлось пройти через многие испытания, пока ее статус не укрепился в королевской семье.

На этом эксклюзивные новости от Сассекских явно не закончатся. Совсем скоро выйдет продолжение сериала, а, значит, появятся и новые скандальные поводы для обсуждения в Сети.

Ранее сообщалось о том, что дочь Брюса Уиллиса показала отца, борющегося с афазией. От «крепкого орешка» не осталось и следа. Эксклюзивное фото смотрите в этой статье.