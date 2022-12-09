Состояние ухудшилось: дочь Брюса Уиллиса показала отца, борющегося с афазией

В марте этого года врачи поставили 67- летнему Брюсу Уиллису страшный диагноз. Актер болен афазией, при которой утрачиваются способности как воспринимать, так и воспроизводить человеческую речь. По факту, этот недуг лишает мужчину всех коммуникативных навыков. Вот почему семья Брюса сделала заявление о том, что он завершает свою актерскую карьеру.

В социальной сети младшая дочь актера Таллула показала эксклюзивный кадр с отцом. На фото заметно, как ранее физически крепкий Уиллис изменился во внешности. От «крепкого орешка» не осталось ни следа.