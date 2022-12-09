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ИХ ШОУБИЗ
11:03, 09 декабря 2022
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Состояние ухудшилось: дочь Брюса Уиллиса показала отца, борющегося с афазией

Состояние ухудшилось: дочь Брюса Уиллиса показала отца, борющегося с афазией

В марте этого года врачи поставили 67- летнему Брюсу Уиллису страшный диагноз. Актер болен афазией, при которой утрачиваются способности как воспринимать, так и воспроизводить человеческую речь. По факту, этот недуг лишает мужчину всех коммуникативных навыков. Вот почему семья Брюса сделала заявление о том, что он завершает свою актерскую карьеру.

В социальной сети младшая дочь актера Таллула показала эксклюзивный кадр с отцом. На фото заметно, как ранее физически крепкий Уиллис изменился во внешности. От «крепкого орешка» не осталось ни следа.

Брюс очень изменился внешне!

Брюс очень изменился внешне!

Фото: Из профиля Instagram Таллулы (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Я очень-очень люблю моих родителей и всю мою семью», — трогательно подписала снимок дочка Брюса.

Ранее стала известна сумма, за которую Сассекские продали секреты королевской семьи. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Личный архив Таллулы
Источник:7 дней
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