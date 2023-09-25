«Я узнала, как это тяжело»: жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессировании его деменции

Состояние Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться. Супруга голливудского актера рассказала, что его деменция стремительно прогрессирует. Эмма Хеминг предположила, что ее муж может быть оторван от реальности, передает Daily Mail.

В феврале 2023 года женщина поделилась печальной новостью с общественностью — оказалось, что ее звездный супруг страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Состояние 68-летнего актера оценивается как тяжелое. При этом тяжело приходится не только Уиллису, но и его семье — жене и двум дочкам 11 и 8 лет.

«Я узнала, как это тяжело — деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам — одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция — это семейное заболевание», — рассказала Хеминг.

Журналисты, которые брали интервью у женщины, попросили ее оценить когнитивные способности больного супруга. Эмма, в свою очередь, предположила, что Брюс может быть оторван от реальности. Об этом трудно говорить, по словам Хеминг, так как самосознание крайне непростая вещь.

«Мы не знаем. Некоторые теряют его в первую очередь, любое понимание, что они изменились, другие сохраняют самосознание дольше», — заключила супруга.

Ранее стало известно, как дочь Уиллиса отреагировала на болезнь отца. Оказалось, что девушка намеренно избегала этой новости.