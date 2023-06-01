Дочь Брюса Уиллиса заявила, что проигнорировала неизлечимый недуг отца из-за своей анорексии

Не так давно Брюсу Уиллису поставили неутешительный диагноз. 68-летний актер страдает от афазии, при которой утрачиваются способности к восприятию и воспроизведению человеческой речи. По данным СМИ, этот недуг лишает мужчину коммуникативных навыков. Вот почему Брюсу пришлось завершить актерскую карьеру. В новом интервью для издания Page Six дочка Уиллиса рассказала, как она отреагировала на болезнь отца.

Сперва Таллуле казалось, что Брюс намеренно избегает общения с ней. У мужчины есть еще двое детей, вот почему девушка подозревала родителя в потере интереса к себе. Однако, когда выяснилось, что актер «Крепкого орешка» серьезно болен, то Таллула намеренно избегала этой новости, и на это были свои причины.

«Я была слишком больна, чтобы справиться с этим», — цитирует Газета.Ru высказывание девушки.

Наследница Брюса призналась: она на протяжении четырех лет пыталась вылечиться от анорексии.

На сегодняшний день девушка принимает участие в судьбе родителя и старается его навещать. Таллула искренне рада тому, что звездный отец до сих пор ее узнает.

Ранее мы писали о том, что страдающий афазией Брюс в скором времени станет дедушкой. Подробности смотрите здесь.