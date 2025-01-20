«Я уже смирилась, что это никогда не случится»: 38-летняя сестра Кары Делевинь ждет первенца

Сестра модели Кары Делевинь ждет первенца от возлюбленного-миллиардера. Об этом 38-летняя Поппи Делевинь рассказала в интервью журналу ELLE.

По словам модели, о беременности она узнала на Неделе моды в Лондоне. Тогда во время примерки для показа Burberry Поппи Делевинь заметила, что одежда ей стала ощущаться на ней теснее, чем за несколько недель до этого. Во время самого показа актриса испытала «легкое головокружение».

Пол будущего ребенка уже известен — Поппи Делевинь ждет дочь. Модель призналась, что счастлива, поскольку у них «в семье очень много девочек». По словам знаменитости, ее сестры Кара и Хлоя в восторге от новости о грядущем пополнении.

«Это просто невероятная привилегия — иметь возможность родить ребенка в этом возрасте. Когда я узнала, я даже не поверила в это. И я до сих пор чувствую беременность как что-то нереальное!» — поделилась Поппи Делевинь.

Актриса призналась, что много лет мечтала о собственной семье и уже «смирилась с тем, что это никогда не случится».

«Люди, которые мне близки, знают, как сильно я хотела этого всю свою жизнь. Я видела, как дети появляются у моих друзей, у меня девять крестников, я — тетя. Я думаю, они знали, что с самого детства я мечтала стать мамой. За последние несколько лет были моменты, когда мне казалось, что, возможно, это никогда не случится. Я смирилась с этим», — рассказала сестра Кары Делевинь.

Известно, что отцом ребенка станет возлюбленный Поппи Делевинь, 44-летний миллиардер Арчи Кесвик. Пара впервые появилась вместе на публике летом 2024 года. Избранник модели — сын Саймона Кесвика, бывшего директора гонконгского конгломерата Jardine Matheson, который владеет сетью отелей Mandarin Oriental.

Ранее сообщалось о том, что 38-летняя беременная актриса Меган Фокс высказалась о тяге к облегающим нарядам.