«Я стал козлом отпущения»: Роналду обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве

Сейчас карьера футболиста Криштиану Роналду переживает не самые лучшие времена. После того, как спортсмен вернулся в «Манчестер Юнайтед», неудачи словно преследуют его. Так, игрок разругался с новым тренером команды Эриком тен Хагом, просиживал матчи на скамейке запасных и даже был лишён тренировок с основным составом команды. В новом интервью Роналду откровенно рассказал об обстановке внутри клуба.

Мужчина сделал громкое заявление, обвинив «МЮ» в предательстве. Как оказалось, не только тренер, но и некоторые игроки против того, чтобы Криштиану выступал за их клуб. Вот почему его неоднократно заставляли уйти. «Я чувствовал себя преданным. Из меня сделали козла отпущения», – поделился футболист. Кроме того, Роналду сделал замечание и в адрес Эрика тен Хага, заявив, что его не за что уважать.

Также спортсмен отметил и отсутствие прогресса в клубе. Опытный игрок убеждён, что после ухода Алекса Фергюсона из «МЮ», все остановилось в развитии: сейчас в клубе нет ни современных тренажеров, ни продвинутой системы питания, ни новых технологий для восстановления футболистов. «Прогресс просто нулевой. К сожалению, я увидел то, что запомнил ещё в возрасте 20-30 лет», – пожаловался Криштиану.

Как будет дальше складываться карьера Роналду – неизвестно. Тем не менее поклонники футболиста обеспокоены тем, что ему такое резонансное интервью не простят в «МЮ».

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