«Я так тебя люблю»: Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали свою дочь публике

В 2020 году у звезды «Пиратов Карибского моря» Орландо Блума и его невесты, певицы Кэти Перри родилась дочь Дейзи. Пока малышку удавалось заснять только папарацци. Но накануне пара решила вывести ее в свет.

Дочка побывала на финальном шоу Кэти Перри в Лас-Вегасе. Во время выступления певица поприветствовала малышку, пишет Page Six.

«Дейзи, я так тебя люблю. Ты мой лучший друг. Я так рада, что ты здесь», — сказала 39-летняя звезда со сцены.

Камера в этот момент показала девочку. Она была одета в красное платье в крупные горох, на голове у нее красовались розовые наушники. Волосы малышки были растрёпаны — значит она активно двигалась на концерте своей мамы.

На другом видео, опубликованном фанаткой Перри в X (бывшем Твиттере), певица со слезами на глазах поблагодарила отца Дейзи Орландо Блума за поддержку и призналась ему в любви. Кэти рассказала, что создала шоу после рождения дочери Дейзи.

«Когда я встретила ее, мне показалось, что вся любовь, которую я когда-либо искала, наконец-то появилась в моей жизни. Она сделала меня целой, излечила меня и показала, как заново начать играть», — сказала певица, добавив, что это шоу посвящено внутреннему ребенку каждого зрителя.

Отметим, что Дейзи — первый ребенок пары. У Орландо также есть общий 12-летний сын Флинн с бывшей женой Мирандой Керр.

Ранее Кэти Перри назвала худшую привычку Орландо Блума.