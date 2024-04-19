«Я так и сделаю»: принц Уильям пообещал заботиться о больной раком Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Тем временем ее супруг принц Уильям вернулся к выполнению обязанностей, но уже в одиночестве. Так, он побывал на встрече с волонтерами, во врем которой пообещал еще лучше заботиться о супруге, передает The Sun.

Уильям посетил мероприятие в Санбери-на-Темзе графства Суррей. Там его встретили волонтеры. Они подготовили для страдающих онкологическими заболеваниями принцессы и короля Карла III открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. Принц пообещал передать их членам семьи.

Поведение Уильяма очень сильно растрогало одну женщину по имени Рэйчел. Британка попросила наследника престола присматривать за супругой. А тот пообещал исполнить ее просьбу в лучшем виде.

«Я так и сделаю», — заявил принц.

Ранее сообщалось, что принц Гарри после известий о болезни жены его старшего брата решил наладить с ней общение. Он отправляет принцессе Уэльской слова поддержки.