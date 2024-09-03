«Я сказала „да“!»: экс-супруга звезды «Человека-паука» Тоби Магуайра выходит замуж за миллиардера

Бывшая жена 49-летнего звезды фильма «Человек-паук» Тоби Магуайра, 47-летняя дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер, объявила, что выходит замуж. Избранником бизнесвумен стал 33-летний наследник миллиардера Джеффри Огунлеси. Радостной новостью экс-супруга актера поделилась в личном блоге.

Дженнифер Мейер опубликовала в соцсети совместное фото с возлюбленным в обнимку. При этом на безымянном пальце дизайнера можно было увидеть помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

«Я сказала „да“!» — подписала снимок Дженнифер Мейер.

К поздравлениям пары присоединились и многие знаменитости, среди которых генеральный директор и соучредитель Birdies Бьянка Гейтс, Голди Хоун, Дженна Деван, Дженнифер Гарнер, Пэрис Хилтон, Оливия Манн, Ванесса Брайант, Келли Роуленд, Крис Макмиллан и другие.

Дженнифер Мейер и Джеффри Огунлеси познакомились летом прошлого года. Бизнесвумен рассекретила новый роман в ноябре 2023 года. Тогда пара появилась на ковровой дорожке благотворительной организации Baby2Baby в Лос-Анджелесе.

Известно, что избранник дизайнера является наследником юриста и инвестиционного банкира Адебайо Огунлеси, чье состояние оценивается в 2,3 млрд долларов. Джеффри Огунлеси — генеральный директор Ogunlesi Group в Лос-Анджелесе.

Напомним, Дженнифер Мейер и Тоби Магуайр состояли в браке с 2007 по 2020 год. У экс-супругов двое детей — 17-летняя Руби Свитхарт Магуайр и 15-летний Отис Тобиас Магуайр.

В одном из интервью бизнесвумен призналась, что они с экс-супругом после расставания остались близкими друзьями, и заявила, что он замечательный отец и лучший бывший муж.

Ранее сообщалось о том, что Тоби Магуайра застали за поцелуями с 24-летней моделью.