По примеру Ди Каприо: звезду «Человека-паука» Тоби Магуайра застали за поцелуями с молодой моделью

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдыхает на Сардинии вместе с 26-летней возлюбленной Витторией Черетти. Компанию паре составил звезда «Человека паука» Тоби Магуайр, который, по примеру друга, встречается с 24-летней моделью.

49-летнего Магуайра «подловили» на одном из частных пляжей Сардинии. Он купался с 24-летней моделью Бабеттой Страйбос. На артисте были яркие купальные плавки с цветочным принтом, а его спутница надела бежевое бикини.

Влюбленные вместе купались и целовались прямо в воде. С их лиц не сходили улыбки. Судя по всему, они счастливы в компании друг друга, пишет Daily Mail.

В 2003 году звезда «Человека паука» начал встречаться с дизайнером ювелирных украшений Дженнифер Мейер. Они поженились в 2007 году. У супругов родилось двое детей, но в 2020 году их союз распался.

Отлично провел время на яхте со своей возлюбленной и Леонардо Ди Каприо. 49-летний Лео обнимался с 26-летней избранницей и загорал на верхней палубе. После его друг катался с ней по волнам на гидроцикле. Звезда не стал присоединяться к активностям, а просто наслаждался хорошей погодой. В какой-то момент его девушка устроила прогулку по яхте, похваставшись стройной фигурой в купальнике.