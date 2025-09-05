«Я – русский»: актер Стивен Сигал сделал признание в кулуарах ВЭФа

На Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, приехал Стивен Сигал. Во время беседы с журналистами американский актер назвал себя русским.

После пленарной сессии ВЭФ-2025 журналисты спросили у Сигала о диалоге России и США.

«Я не работаю с США. Я — русский», — приводит ответ актера журналистам ТАСС.

Помимо этого, Сигал положительно оценил выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ.

В 2016 году актер, по указу Владимира Путина, получил российское гражданство. Сигал поддержал спецоперацию на Украине, заявив, что сам готов «сражаться на стороне своего президента». Он также выразил уверенность в победе в конфликте российской стороны.

Напомним, этим летом артист вышел из своего бизнеса в России. Сигал был соучредителем ООО «Пять элементов», которая занималась деятельностью холдинговых компаний. Однако это не единственная фирма звезды.