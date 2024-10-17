«Я разбита»: Рита Ора высказалась о гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна

Рита Ора выложила архивные снимки с погибшим музыкантом Лиамом Пейном. Об этом стало известно из соцсетей.

Британская певица Рита Ора поделилась совместными фотографиями с экс-участником группы One Direction Лиамом Пейном. В личном блоге знаменитость рассказала, что сильно переживает после гибели музыканта.

«Я разбита. У него была добрейшая душа, которую я никогда не забуду. Мне так нравилось работать вместе — с ним было так весело и на сцене, и в жизни. Эти трагические новости разбивают мне сердце. Посылаю всю свою любовь и молитвы его родным и близким», — написала она.

У Риты Оры и Лиама Пейна была записана совместная песня под названием For You, которая вышла в 2018 году.

Напомним, Лиам Пейн скончался после падения с третьего этажа отеля в Аргентине. В номере певца обнаружили запрещенные вещества и алкоголь.

Ранее мы писали о том, что бывшая девушка Лиама Пейна вспомнила пророческие высказывания певца.