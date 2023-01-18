«Я просто сгорал заживо»: звезда фильма «300 спартанцев» Джерард Батлер обжег лицо кислотой

Шотландский актер Джерард Батлер за свою карьеру снялся во многих крупных проектах. Но одни съемки навсегда отпечатались в его памяти. В шоу Late Night with Seth Meyers артист рассказал, чем для него обернулась роль в фильме «Крушение».

Джерард рассказал, что по сюжету в одном из эпизодов кинокартины его герой должен был починить тормоз в самолете перед взлетом. Не подозревающий о последствиях актер просунул руку меж шасси и усиленно делал вид, что знает, что делает. На самом же деле он ничего не знал об устройстве летающего транспортного средства.

Съемки фильма проходили в Пуэрто-Рико. В тот день стояла знойная жара, и Батлер постоянно потел. Вытащив руку, находящуюся меж шасси, актер протер лицо от влаги и вдруг почувствовал, как весь горит. Оказалось, что в гидравлическую жидкость добавляют фосфорную кислоту. Длительный контакт с ней может приводить к раздражению дыхательных путей и нарушению функций легких.

«Я потер лицо, и вдруг кислота оказывается у меня в горле, во рту, в носу. В моих глазах. Я просто сгорал заживо», - честно рассказал актер, признаваясь, что жжение длилось несколько часов.

Сейчас с Джерардом уже все хорошо, а произошедшее он считает историей, которую можно рассказать в компании. Лицо Батлера в конечном итоге не пострадало, а сцена в «Крушении» получилась действительно впечатляющей.

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