Находится в критическом состоянии: звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Голливудский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза во вселенной Marvel, в первых числах января был экстренно госпитализирован. Сообщалось, что по нему проехалась снегоуборочная машина весом 6,5 тонн.

Несмотря на то, что актера быстро доставили в больницу по воздуху, он все еще находится критическом, но стабильном состоянии. Медикам удалось помочь Джереми с тяжелой травмой груди, однако с ногой дела обстоят сложнее. Все кости Реннера раздроблены, и врачи не уверены, что конечность удастся спасти. На данный момент специалисты все еще пытаются что-то сделать, однако есть большая вероятность, что по итогу ногу актера придется ампутировать.

Джереми Реннер является довольно популярным артистом с большой армией поклонников. Сейчас его фанаты со всего мира следят за состоянием его здоровья и надеются, что звезда «Мстителей» в скором времени поправится.