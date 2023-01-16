Находится в критическом состоянии: звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу
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Голливудский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза во вселенной Marvel, в первых числах января был экстренно госпитализирован. Сообщалось, что по нему проехалась снегоуборочная машина весом 6,5 тонн.
Несмотря на то, что актера быстро доставили в больницу по воздуху, он все еще находится критическом, но стабильном состоянии. Медикам удалось помочь Джереми с тяжелой травмой груди, однако с ногой дела обстоят сложнее. Все кости Реннера раздроблены, и врачи не уверены, что конечность удастся спасти. На данный момент специалисты все еще пытаются что-то сделать, однако есть большая вероятность, что по итогу ногу актера придется ампутировать.
Джереми Реннер является довольно популярным артистом с большой армией поклонников. Сейчас его фанаты со всего мира следят за состоянием его здоровья и надеются, что звезда «Мстителей» в скором времени поправится.
Джереми Реннер
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Напомним, что после госпитализации несколько часов Реннер находился без сознания, но медикам удалось привести его в чувство. Узнав о поддержке поклонников, Джереми вышел на связь с ними на своей странице в социальной сети и опубликовал селфи из больничной палаты. Он сообщил, что слишком сломлен, чтобы что-либо писать, но он благодарен каждому за проявленную заботу.
Ранее стали известны некоторые подробности о госпитализации Романа Костомарова. Светлана Журова высказалась о возможной причине его заражения.