Особняк Майкла Джексона в Лас-Вегасе выставили на продажу: сколько стоит звездная недвижимость

Особняк певца Майкла Джексона в Лас-Вегасе выставили на продажу. За недвижимость знаменитости хотят получить 12,5 млн долларов. Фото дома публикует Telegram-канал журнала «Москвичка».

Отмечается, что особняк был построен в 2005 году и тогда стоил 20 млн долларов. Раньше недвижимость площадью 1640 квадратных метров был воплощением роскоши. Она находится в самом сердце Невады. А внутри семь спален и девять ванных комнат.

Потенциальных покупателей хотят привлечь не только связью дома с Майклом Джексоном, но и особенностями особняка — потолками высотой девять метров, садами, танцующим фонтаном, кинотеатром и гаражом, в который может поместиться семь автомобилей.

Пока желающих купить дом нет. Однако не исключено, что в скором времени у него все-таки появится новый владелец, так как цена для элитной недвижимости не так высока.

Ранее стало известно о продаже особняка, в котором снимали культовый фильм «Один дома». Сделка состоялась символично под Рождество.