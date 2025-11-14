«Я принесла миру новую музыку»: американская рэп-певица Карди Би родила четвертого ребенка

Американская рэп-певицы Карди Би снова стала мамой. На свет появился четвертый ребенок артистки, которого она родила от футболиста Стефона Диггса. О пополнении в семействе исполнительница сообщила в своем личном блоге.

«Я принесла миру новую музыку и новый альбом! Новый ребенок в моем мире, и еще одна причина быть лучшей версией себя, еще одна причина любить себя больше всего или кого-либо еще, чтобы я могла продолжать давать своим малышам любовь и жизнь, которую они заслуживают», — написала Карди Би.

По сообщениям приближенных к семье певицы источникам, четвертым ребенком стал мальчик. Избранник Карди находился рядом с возлюбленной во время родов.

Это первый общий малыш пары. У рэперши уже есть трое детей, отец которых рэпер Offset. Старшие наследники Карди Би: дочь Калче, сын Уэйв и младшая дочь Блоссом.

