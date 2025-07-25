«Я потеряла лучшего друга»: дочь Оззи Осборна впервые вышла на связь после смерти отца

Дочь Оззи Осборна Келли прервала молчание, которое она хранила после смерти отца. 40-летняя певица разместила серию сторис в своей соцсети, простившись с рок-музыкантом.

«Я чувствую себя несчастной, мне так грустно. Я потеряла лучшего друга, который у меня когда-либо был», — написала наследница «Князя Тьмы», сопроводив сообщение эмодзи разбитого сердца.

Также в ее публикации звучит баллада группы Black Sabbath «Changes».

Напомним, что ранее мать Келли Шэрон Осборн поблагодарила всех знаменитостей, которые в той или иной форме выразили скорбь по поводу кончины ее супруга и поделились воспоминаниями о легендарном музыканте.

Келли — самый известный и медийный ребенок Оззи и Шэрон Осборнов. Также у нее есть старшая сестра Эйми и брат Джек. Крое того, у фронтмена Black Sabbath есть дети от предыдущих отношений — Джессика, Луис и Эллиот.

Ранее мы писали о том, как рок-певец Оззи Осборн перед смертью попрощался с супругой Шэрон при помощи трогательного жеста. Музыкант скончался 22 июля в возрасте 76 лет.