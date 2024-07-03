«Я помню, как треснул мой череп»: актер Джереми Реннер смог восстановиться после 38 переломов

Голливудский актер Джереми Реннер сумел полностью восстановиться после 38 переломов, полученных в результате попадания под снегоуборочную машину в 2023 году. Звезда «Мстителей» и «Эволюции Борна» признался, что несмотря на хорошую физическую форму, его до сих пор мучают судороги.

Актер также вспомнил о том, что же произошло в тот роковой день и пояснил, как ему удалось спастись.

«Наезд был волнообразным, потому что там четыре секции шин с металлическими гусеницами – они затягивали меня, как танк. Я помню каждое движение. Я помню, как треснул мой череп. Машина давила на меня. Сломалась скула, глазница, мой глаз выпучился. Я видел свое левое глазное яблоко правым глазным яблоком», - рассказал Реннер о пережитом ужасе в интервью Men's Health.

После трагедии он провел в реанимации 12 дней и долго не мог нормально ходить. Как признался Джереми, ему требовалось не менее 17 минут, чтобы встать с кровати, а поход в душ занимал полдня.

Сейчас 53-летний актер выглядит прекрасно, он даже согласился на фотосессию и продемонстрировал шрамы на спине, которые остались после попадания под снегоуборочную машину.

Ранее американский актер Билл Моусли, известный по роли в фильме ужасов «Техасская резня бензопилой», пострадал в результате инцидента. Во время прогулки артиста сбил велосипедист, в результате чего тот получил четыре перелома ребер и перелом таза.