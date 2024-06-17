Переломаны ребра: звезда фильма «Техасская резня бензопилой» стал жертвой наезда велосипедиста

Американский актер Билл Моусли, известный по ролям в фильмах ужасов «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин 2007», «Дом 1000 трупов» и другим, недавно пострадал в результате инцидента. Во время прогулки в Роли (Северная Каролина) артиста сбил велосипедист, в результате чего тот получил четыре перелома ребер и перелом таза. Об этом звезда хорроров рассказал в личном блоге.

По словам представителя Билла Моусли, актер прогуливался по двойной пешеходно-велосипедной дорожке рядом со своим отелем в Роли, Северная Каролина, где он собирался посетить фестиваль ужасов Carolina Fear Fest. Внезапно он был сбит сзади велосипедистом, который ехал со скоростью 45 км/ч. Удар был такой силы, что артист получил четыре перелома ребер и перелом таза. Сам велосипедист скрылся с места происшествия.

После случившегося Билл Моусли был госпитализирован в травматологическую больницу, где ему провели несколько компьютерных томографий. Позднее актера выписали из больницы, и теперь ему предстоит шестинедельный курс реабилитации. Несмотря на серьезные травмы, артист сохраняет позитивный настрой, регулярно выходит на связь в соцсети и шутит.

«Меня сбил сзади парень на гоночном велосипеде, мы оба полетели кувырком. Он встал и уехал, а я нет. Четыре перелома ребер и перелом таза. А я-то думал, что Джейсон бьет сильно!» — пошутил Билл Моусли.

В личном блоге актер поделился снимком из больницы и поблагодарил за поддержку поклонников и организаторов фестиваля Carolina Fear Fest. Биллу Моусли пришлось пропустить мероприятие из-за травм.

«Мы еще поохотимся!» — добавил артист.

Позднее звезда фильмов ужасов опубликовал фото, на котором он сидит в инвалидной коляске рядом с супругой, актрисой Люсиндой Дженни, и выразил благодарность ей и больнице за заботу.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни режиссер культового фильма ужасов «Восставший из ада» Энтони Хикокс.