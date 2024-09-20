«Я полный ноль на кухне»: Виктория Бекхэм не смогла приготовить завтрак для дочери

Жена футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что приготовила дочери на завтрак неудачное блюдо. Она хотела испечь блины, но все пошло не по плану. Звезда пожаловалась поклонникам в соцсетях.

Бывшая солистка популярной группы Spice Girls поделилась, что хотела порадовать 13-летнюю дочь красивым и вкусным завтраком. Ее выбор пал на блины, но женщине не удалось последовать рецепту, в итоге блюдо было испорчено.

Виктория опубликовала в личном микроблоге фото с процесса готовки и поделилась эмоциями, не скрывая досады.

«Сегодня утром я пыталась приготовить блины, но они не совсем получились, особенно эти. Я полный ноль на кухне, но я старалась. Мне нужна практика!» – честно призналась Бекхэм.

Дизайнер добавила, что у нее получилось нечто среднее между блинами и омлетом. Но ее дочь это никак не удивило. Ранее наследница звезд Харпер заявляла, что ее мать «даже хлопья не умеет готовить».

А вот сын супругов Бруклин прекрасно готовит и публикует свои рецепты в соцсетях. Мать оценивает блюда наследника и пишет восторженные комментарии.

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