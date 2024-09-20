Наоми Кэмпбелл посмеялась над Анной Винтур после публичной ссоры, повторив ее образ

Супермодель Наоми Кэмпбелл повторила образ главного редактора модного журнала Vogue Анны Винтур после публичной ссоры. Звезда подиума появилась на мероприятии с короткой стрижкой с челкой и в больших очках, став копией женщины. На это обратили внимание зарубежные издания.

Две иконы моды обменялись «любезностями» еще в начале сентября, во время церемонии Harlem’s Fashion Row. Анна Винтур должна была вручать награду модели, но не стала ждать опоздавшую звезду. Она пояснила, что пунктуальность не конек Наоми.

Звезда подиума после опоздания не стала молчать, а сделала громкое заявление.

«Не я решила получить награду из рук другого человека, но мне это нравится больше», – высказалась она.

Публика была в шоке от ссоры, ведь не каждый будет спорить с самой Анной Винтур, которая считается авторитетом в фэшн-индустрии. Но Наоми не только сделала это, а решила еще раз задеть женщину, в этом уверены журналисты.

На Неделе моды в Милане модель позировала в неожиданном образе. На показ Roberto Cavalli Кэмпбелл пришла не с длинными черными волосами, а с каре с челкой и в больших очках – став копией Винтур.

При этом нашлись пользователи Сети, которые не увидели сходства, и заявили, что модель просто сменила стиль.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес назвала Бена Аффлека плохим любовником.