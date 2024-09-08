«Я плохо выбираю»: Дженнифер Лопес удивила неожиданным признанием после развода

Певица Дженнифер Лопес появилась на Международном кинофестивале в Торонто после развода с Беном Аффлеком. Артистка не только встретилась с лучшим другом актера, но и была замечена во время беседы с коллегой по фильму «Неудержимый» Бобби Каннавале. Об этом пишет Daily Mail.

6 сентября Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма «Неудержимый» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, в котором сыграла одну из главных ролей. Певица позировала на красной дорожке в провокационном наряде — она выбрала сияющее «металлическое» платье от Tamara Ralph со смелыми разрезами по бокам, завязанными большими черными бантами.

На мероприятии артистка встретилась с лучшим другом бывшего мужа, актером Мэттом Дэймоном, а также пообщалась с коллегой по картине Бобби Каннавале. Разговор знаменитостей попал в объектив камер The Hollywood Reporter. Многие обратили внимание на неожиданное признание Дженнифер Лопес.

«Я плохо выбираю. Что есть, то есть», — заявила певица, будто намекая на мужчин, с которыми состояла в отношениях.

В конце разговора знаменитость станцевала перед своим собеседником. После этого пользователи Сети посчитали, что Дженнифер Лопес обратила внимание на Бобби Каннавале и рассматривает его в качестве потенциального партнера.

«Она откровенничает про свою личную жизнь, трогает его, а потом соблазнительно перед ним танцует в откровенном платье? Вы ни за что меня не убедите, что это просто дружеское общение», «Кажется, кто-то пытается заработать очередное кольцо», — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес намерена отомстить Бену Аффлеку за распавшийся брак.