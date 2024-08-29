СМИ выяснили, как Дженнифер Лопес намерена отомстить Аффлеку за распавшийся брак

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес начала мстить актеру Бену Аффлеку за разрушенный брак. Об этом сообщает издание HeatWorld.

Как рассказал информатор, дела вокруг развода звездных супругов «принимают отвратительный оборот». Уточняется, что как только появилась информация о начале бракоразводного процесса, команда Лопес «начала устранять последствия», удаляя из соцсетей все публикации с упоминанием Аффлека и признаниями ему в любви.

«Они оба вложили целое состояние в создание совместного бренда. Столько времени и денег было вложено, но теперь все это вылетело в трубу, потому что все было основано на концепции "Беннифер"», — поделился инсайдер.

Источник также подчеркнул, что певица делает все возможное, чтобы сохранять позитив, однако «на самом деле она вернулась к исходной точке».

«Она создавала супербренд мечты с мужчиной, которого считала любовью всей своей жизни, а теперь все пропало», — резюмировал он.

Ранее мы писали, как Дженнифер Лопес чувствует себя после разрыва с Аффлеком.