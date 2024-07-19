«Я передала»: Ким Кардашьян рассказала о неизлечимой болезни сына от Канье Уэста

Американская телезвезда Ким Кардашьян сообщила, что ее сын от рэпера Канье Уэста страдает от редкого заболевания, которое передалось ему от бабушки Крис Дженнер. По ее словам, у ребенка проблемы с кожей.

«Заболевание перешло от моей мамы ко мне, а я передала его своему сыну, у которого витилиго проявилось очень легко», — сказала Кардашьян в эпизоде подкаста She MD.

При этом она не уточнила, кому именно достался семейный недуг. 43-летняя Ким воспитывает четверых детей: 11-летнюю Норт, 8-летнего Сэйнта, 6-летнюю Чикаго и 5-летнего Псалма.

В 2011 году Ким Кардашьян призналась, что страдает от псориаза. Эта же болезнь была диагностирована и у ее матери Крис Дженнер. При этом братьям и сестрам модели недуг не передался.

Псориаз и витилиго – разные заболевания, но оба имеют генетическую предрасположенность. Витилиго – это патология, которая характеризуется обесцвечиванием кожи. Светлые пятна часто появляются на руках, ногах, туловище, лице.

Псориаз – это заболевание кожи, которое проявляется образованием красных сухих пятен, которые сливаются между собой, образуя бляшки.

Ранее Ким Кардашьян показала руку, на которой случайно отрубила кончик пальца. Звезда реалити-шоу призналась, что инцидент, произошедший с ней, был намного больнее, чем роды.