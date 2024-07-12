Жертва ради красоты: Ким Кардашьян отрубила кончик пальца на руке и обратилась к врачу
© Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Модель Ким Кардашьян показала руку, на которой случайно отрубила кончик пальца. Звезда реалити-шоу призналась, что инцидент, произошедший с ней, был намного больнее, чем роды.
43-летняя знаменитость в новом выпуске семейного шоу рассказала о травме, которую получила в феврале. Ким снялась в фотосессии, а два пальца на ее левой руке были перевязаны. Оказалось, что у среднего был срезан кончик, второй тоже пострадал. Тогда поклонники поинтересовались, что случилось со звездой, но она ответила шуткой.
«У меня очень стильные бинты. В последнее время мне нравился этот образ. Я пожертвовала пальцами ради красоты», — поделилась модель.
В марте Кардашьян посетила показ модного бренда и снова предстала с перевязанными пальцами. Но уже 10 числа этого же месяца она побывала на вечеринке, где появилась без бинтов. Казалось, что со звездой все в порядке.
Фанаты смогут узнать подробности ситуации и своими глазами увидеть, как выглядели пальцы модели в новом выпуске шоу The Kardashians. Пока появился отрывок, где брюнетка демонстрирует пальцы, а один из них похож на обрубок. Она сняла бинты на приеме у врача. При этом он отметил, что все «выглядит великолепно».
«Вы думаете, это выглядит великолепно? Кончик просто отломился. Это было более болезненно, чем роды», —цитирует Ким Daily Mail.
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