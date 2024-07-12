Жертва ради красоты: Ким Кардашьян отрубила кончик пальца на руке и обратилась к врачу

«У меня очень стильные бинты. В последнее время мне нравился этот образ. Я пожертвовала пальцами ради красоты», — поделилась модель.

В марте Кардашьян посетила показ модного бренда и снова предстала с перевязанными пальцами. Но уже 10 числа этого же месяца она побывала на вечеринке, где появилась без бинтов. Казалось, что со звездой все в порядке.

Фанаты смогут узнать подробности ситуации и своими глазами увидеть, как выглядели пальцы модели в новом выпуске шоу The Kardashians. Пока появился отрывок, где брюнетка демонстрирует пальцы, а один из них похож на обрубок. Она сняла бинты на приеме у врача. При этом он отметил, что все «выглядит великолепно».

«Вы думаете, это выглядит великолепно? Кончик просто отломился. Это было более болезненно, чем роды», —цитирует Ким Daily Mail.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян пожаловалась на проблемы в отношениях с детьми от Канье Уэста.