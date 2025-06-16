«Я — папа, с которым лучше не связываться»: Джастин Бибер отметил свой первый День отца

Певец Джастин Бибер в минувшее воскресенье отметил День отца. Его первый праздник в роли родителя сопровождался странным постом в одной из соцсетей артиста, пишет New York Post.

«Я — папа, с которым не стоит связываться», — написал Бибер в посте под черно-белым селфи.

Снимок, на котором певец смотрит прямо в камеру, надев кепку и толстовку, также «украшает» эмодзи с поднятым среднем пальцем в нижнем углу.

Как сообщает издание, в четверг, 12 июня, Джастин Бибер вступил в жаркую перепалку с папарацци возле клуба Soho House в Малибу, Калифорния. После того, как фотограф пожелал исполнителю счастливого Дня отца, победитель премии «Грэмми» приказал ему «убраться подальше» и «перестать спрашивать, как дела».

«Я — отец. Я — папа, а вы, ребята, находитесь на частной территории перед моей машиной», — сказал певец.

Напомним, что Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин стали родителями в августе 2024 года, когда у них родился сын Джек Блюз.

В последнее время поклонники артиста все больше беспокоятся о его психическом здоровье из-за серии загадочных сообщений, которыми он делится в социальных сетях. Так, на прошлой неделе он писал о том, что устал о «договорных» отношениях со своей супругой после того, как 28-летняя модель продала свой косметический бренд Rhode компании Elf Beauty примерно за 1 миллиард долларов. Кроме того, артиста заподозрили в употреблении наркотиков. Впрочем, позже представители певца опровергли эти домыслы.

Ранее мы писали о том, как Джастин Бибер признался в том, что испытывает проблемы с гневом.