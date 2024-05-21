Готов развестись: Аффлек считает брак с Джей Ло «временным помешательством»

Тревожные слухи продолжают ходить вокруг одной из самых обсуждаемых пар Голливуда — Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Недавно супруги вместе вышли в свет, успокоив фанатов. Но радоваться рано: актер, кажется, не собирается мириться с певицей.

Дженнифер Лопес не оставляет надежду спасти брак, а звезда «Сорвиголовы», утверждают инсайдеры, готов полностью отпустить певицу.

Они утверждают, что теперь Аффлек мыслит здраво. Актер уверен в своем решении развестись с супругой.

«Если бы был способ развестись по причине временного помешательства, он бы развелся. Ему кажется, что это было лихорадочной мечтой, и теперь он пришел в себя и понимает, что из этого просто ничего не выйдет», — сообщают источники Page Six.

Звезды не сходятся характерами и взглядами на жизнь. Бен хочет семейной спокойной жизни, а Джей Ло важно показать себя и сделать личное публичным. Из-за этого у супругов возникают серьезные конфликты.

Фанаты пары все же надеются, что Лопес и Аффлек помирятся, несмотря на свои разногласия.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что у певицы и актера серьезные проблемы в отношениях. Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились после того, как появилась информация о том, что они стали жить раздельно. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, актер уже съехал из их с женой общего дома. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе. После этого звезд застали вместе на публике.